LOS ANGELES - Nuansa Natal masih mewarnai chart Billboard Hot 100. Di edisi 2 Januari 2021, top 10 tangga lagu mingguan tersebut masih didominasi oleh single-single bertema Natal.

All I Want for Christmas is You, yang pekan lalu menjadi runner-up, kembali menjadi ratu Billboard Hot 100. Lagu legendaris Mariah Carey tersebut melengserkan single terbaru Taylor Swift, yang minggu lalu menjadi pemuncak.

Secara keseluruhan, enam posisi teratas Billboard Hot 100 minggu ini diisi oleh lagu Natal. Menyusul di bawah Mariah Carey adalah Brenda Lee dengan Rockin' Around the Christmas Tree.

Satu-satunya lagu non-Natal yang berhasil masuk ke jajaran 10 besar adalah mantan jawara, Mood. Lagu milik 24kGoldn feat. Iann Dior ini menjadi penghuni tangga ke-7.

Berikut daftar 10 besar Billboard Hot 100 edisi 2 Januari 2021:

1. Mariah Carey - All I Want for Christmas is You

2. Brenda Lee - Rockin' Around the Christmas Tree

3. Bobby Helms - Jingle Bell Rock

4. Burl Ives - A Holly Jolly Christmas

5. Andy Williams - It's the Most Wonderful Time of the Year

6. Jose Feliciano - Feliz Navidad

7. 24kGoldn feat. Iann Dior - Mood

8. Dean Martin - Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow

9. Wham! - Last Christmas

10. Chuck Berry - Run Rudolph Run

