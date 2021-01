SEOUL - KBS merilis teaser perdana drama River Where The Moon Rises, pada 31 Desember 2021. Video teaser itu dibuka dengan Pyeonggang (Kim So Hyun) dan On Dal (Ji Soo) yang saling mengamati satu sama lain di tengah hutan.

Pyeonggang tiba-tiba jatuh di atas On Dal dan scene beralih ke adegan di mana Pyeonggang menikmati angin sepoi-sepoi. Melihat perempuan itu, On Dal tak mampu menutupi rasa bahagianya dan mulai tersenyum lebar.

Bagian lain dalam teaser itu kemudian beralih ke teks pada layar yang berbunyi, ‘On Dal, jenderal yang mengubah cinta menjadi sejarah.’. Jenderal On Hyup (Kang Ha Neul) yang merupakan ayah On Dal kemudian muncul dengan ekspresi serius.

Saat mengedarkan pandangannya, On Hyup kemudian melihat sesuatu dan tersenyum dengan apa yang dilihatnya. Adegan dalam teaser itu kemudian beralih pada Pyeonggang yang turun ke medan perang dan turut mengayunkan pedangnya untuk menaklukkan musuh.

Kemudian muncul teks bertuliskan, 'Putri Pyeonggang yang hidup di era Goguryeo adalah yang terbaik.' Teaser itu ditutup dengan On Dal yang memeluk Pyeonggang di dalam hutan dan mengatakan, "Ga Jin, kau adalah Goguryeo bagiku. Negaraku." Teaser berdurasi 40 detik itu pertama kali ditunjukkan dalam ajang KBS Drama Awards 2020 pada 31 Desember silam. Drama River Where the Moon Rises terdiri dari 20 episode dan dijadwalkan memulai debutnya di KBS pada Maret 2021.*