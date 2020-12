SEOUL - River Where the Moon Rises merilis poster karakter-karakter utamanya. Ji Soo dan Kim So Hyun selaku pemeran utama memperlihatkan dua image berbeda dalam poster tersebut.

Kim So Hyun berperan sebagai Putri Pyeonggang alias Yeom Ga Jin, yang berambisi menjadi pemimpin wanita pertama Goguryeo. Sesuai deskripsi karakternya, Kim So Hyun terlihat gagah dalam poster karakternya.

"Aku akan menyingkirkan orang-orang serakah dan tidak setia dan menjadi pemimpin yang mengembalikan kehormatan Goguryeo yang telah hilang," demikian tertulis di poster Kim So Hyun, seperti dikutip dari Soompi, Rabu (16/12/2020).

Baca Juga:

- Ji Soo dan Lee Ji Hoon Resmi Gabung Kim So Hyun & Kang Ha Neul di Drama Baru

- Daftarkan Gugatan Perceraian, Rohimah Mengaku Tidak Ada Tanggapan dari Kiwil

Aura berbeda dipancarkan Ji Soo di posternya. Berperan sebagai On Dal yang jatuh cinta pada Putri Pyeonggang, sosok Ji Soo tampak tak malu memperlihatkan perasaannya pada sang pujaan.

"Tak apa-apa jika aku adalah orang bodoh. Aku hanya akan bertarung untuk melindungi seseorang," bunyi tulisan di poster Ji Soo.

Jika tidak ada aral melintang, River Where the Moon Rises dijadwalkan akan tayang di kuartal pertama 2021. Lee Ji Hoon juga bermain di sini sebagai Jenderal Go Geon. Sementara Kang Ha Neul akan tampil sebagai cameo.

(LID)