JAKARTA - Penampilan Verrell Bramasta kali ini menjadi perhatian. Sebab, putra Venna Melinda itu memamerkan tato di dalam tubuhnya.

"What do you think?," tulis Verrell pada unggahannya seperti dikutip Okezone.

Unggahan mantan kekasih Natasha Wilona itu kemudian menimbulkan pro dan kontra di kalangan warganet. Beberapa dari warganet tak menyangka bintang sinetron Putri Untuk Pangeran tersebut menato tubuhnya.

Bahkan salah satu warganet berharap tato tersebut tidak permanen.

"Tato bohongan kan? Tolong semoga bukan asli," tutur salah satu warganet. "Tidak suka lihatnya kalau pakai tato," imbuh yang lain.

Kendati demikian tak sedikit juga yang memuji tato anak sulung Venna Melinda tersebut. "Tato yang keren, bro," kata yang lain.

