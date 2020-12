JAKARTA - Pesinetron Verrell Bramasta membuat netizen geger lewat unggahan foto terbarunya di Instagram. Putra Venna Melinda ini memamerkan fotonya bertelanjang dada dengan deretan tato yang menghiasi tubuhnya.

Dengan sorot mata tajam, Verrell menunjukkan tatonya yang bertuliskan 'believe' di bagian lehernya, 'karma' di dada kirinya, dan 'right place' di bawah pusarnya. Ia pun hanya mengenakan celana pendek putih.

Tak banyak yang ia tuliskan dalam keterangan foto. Mantan kekasih Natasha Wilona ini hanya bertanya pendapat followersnya tentang penampilan barunya.

"What do you think (apa yang kamu pikirkan)?" Tulis Verrell, mengutip Instagramnya, Senin (28/12/2020).

Unggahan itu langsung menuai komentar nakal netizen. Selain mengomentari tato Verrell, banyak juga yang salah fokus ke bagian celananya.

"Itu enggak pakai celana dalam ya bang?" Komentar netizen.

"Kayak ada yang aneh deh, kelihatan banget enggak pakai kolor, sahut netizen lainnya.

Meski demikian, penampilan Verrell dengan potret telanjang dadanya ini mampu mempesona para netizen kaum hawa.

"Pengin ajak nikah," komentar netizen.

