JAKARTA - Kebahagiaan saat ini tengah dirasakan oleh Medina Zein dan Zaskia Sungkar. Sempat berseteru beberapa waktu lalu, kedua sahabat ini akhirnya memilih untuk berdamai dan saling memaafkan satu sama lain.

Melalui akun Instagram milik Medina, istri dari Lukman Azhari ini tampak mengunggah foto serta video kenangan dirinya bersama Zaskia Sungkar beberapa tahun lalu. Ia bahkan menyebut bahwa pertengkarannya dengan suami Zaskia dengan alasan bisnis, merupakan sebuah proses dari pendewasaan diri.

"Whatever happened in the past will stay in the last and we are going to move on to the next chapter of our live. Aku belajar dari apa yang sudah terjadi, aku juga tau, untuk aku pribadi, ini adalah proses pendewasaan," tulis Medina pada keterangan unggahan foto serta videonya bersama Zaskia Sungkar.

"Uniknya, ternyata memori indah yang tidak mungkin hilang yang membantu proses pendewasaan ini : saling memaafkan," sambungnya.

Lebih lanjut, Medina menyebut bahwa kini hubungannya serta jalinan persahabatannya dengan kakak Shireen Sungkar tersebut sudah kembali membaik seperti sedia kala. Ia bahkan mengajak Zaskia untuk kembali merangkai kenangan indah bersama.

"Dari tahun 2014, memori itu dibuat secara begitu saja. Semoga aku bisa selalu belajar dari apa yang terjadi, semua ini sederhana dilakukan karena aku pun terus belajar untuk setidaknya sedikit lebih baik dari sebelumnya," papar Medina.

"Now, we are fine, let's make another beautiful memories. Love you ka Kia @zaskiasungkar15," tambahnya. Melalui kolom komentar, wanita yang kini tengah berbadan dua tersebut rupanya turut menanggapi unggahan dari sang sahabat. Ia bahkan menuliskan harapan bagi persahabatan mereka ke depannya. "Semoga Allah terus melembuti hati kita," tulis Zaskia.