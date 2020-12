JAKARTA - Aktor Jefri Nichol mendadak menjadi perbincangan warganet usai tampil sebagai model dari makeup artist (MUA) Ryan Ogilvy. Biasa berpenampilan macho, kali ini bintang film Dear Nathan itu justru dirias dengan makeup tebal.

Dalam foto tersebut, pria 21 tahun itu tampil dengan dandanan ala androgini dengan setelan jas berwarna putih tanpa dalaman dan kalung mutiara. Dia membiarkan perut dan dadanya mengintip di balik blazer yang dikenakannya.

“I like big boys, itty-bitty boys. Mississippi boys, inner city boys. I like the pretty boys with the bowtie. Get your nails did, let it brow-dry. @jefrinichol #ryanogilvymakeup,” ungkap Ryan Ogilvy mengutip lirik lagu Lizzo berjudul Boys.

Unggahan sang MUA langganan selebriti tersebut membuat para penggemar mantan kekasih Shenina Cinnamon itu kaget dan pangling. Mereka bahkan tak menyangka bahwa model dalam foto tersebut ialah Jefri Nichol.

Akun Instagram @syifainsani98 dalam komentarnya mengatakan, "Serius? Enggak ketebak banget itu Jefri. Kerena banget Kak." Akun @mufidabozt mengungkapkan, "Ya ampun! Aku sampai tidak mengenali Jefri." Pujian lain datang dari akun @susi.handayani380 yang menuliskan, "Pangling banget, Jeff." Sementara pemilik akun Instagram @_an262_ memuji Jefri Nichol dengan, "Lah, aku kira tadi model luar negeri."