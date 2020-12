SEOUL - YG Entertainment memastikan TREASURE comeback ke panggung musik K-Pop, pada Januari 2021. Kabar tersebut, diumumkan secara resmi oleh agensi tersebut, pada 28 Desember 2020.

Mengutip Soompi, Choi Hyun Suk cs akan merilis album penuh perdana mereka, 'THE FIRST STEP: TREASURE EFFECT' pada 11 Januari 2021. Mundur dari target semula yang dipancang pada Desember 2020.

TREASURE memulai debutnya lewat album 'THE FIRST STEP: CHAPTER ONE' dan single berjudul BOY, pada 7 Agustus 2020. Lagu dengan beat powerful tersebut sukses mendominasi iTunes Top Songs di 19 negara, termasuk Indonesia, hanya dalam 24 jam.

Sementara di YouTube, video musik BOY melampaui 6 juta view kurang dari 15 jam setelah dirilis. Tak hanya itu, Hanteo Chart juga mengumumkan bahwa album debut TREASURE itu terjual sebanyak 166.614 kopi hanya dalam waktu sepekan.

Angka itu menjadi penjualan album tertinggi untuk grup K-Pop pendatang baru sepanjang tahun 2020. Kemudian pada 18 September 2020, TREASURE merilis album single 'THE FIRST STEP: CHAPTER TWO' bersama lagu I LOVE YOU.

Lagu itu, kemudian menduduki peringkat pertama chart iTunes Top Songs di sembilan negara pada 19 September 2020. Comeback terakhir TREASURE adalah album single ketiga 'THE FIRST STEP: CHAPTER THREE' serta lagu MMM yang dirilis pada 6 November 2020.*

