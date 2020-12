LOS ANGELES - Disney melakukan presentasi saat Investor Day pada 10 Desember 2020. Saat presentasi tersebut, Disney mengubah beberapa jadwal film yang akan rilis dan juga rencana perusahaan untuk beberapa tahun ke depan.

Seperti dikutip dari laman Hollywood Reporter, film game, Free Guy yang dibintangi oleh Ryan Reynolds telah menetapkan jadwal rilis terbaru pada 21 Mei 2020, sedangkan Death on the Nile akan debut pada 17 September 2021.

Film prekuel, The King’s Man yang digarap oleh sutradara Matthew Vaughin akan tayang pada 12 Maret 2021. Sedangkan film The Animated Raya and the Last Dragon debut di Disney+ dan bioskop secara bersamaan pada 5 Maret 2021.

Sementara film Buzz Lightyear dari franchise Toy Story yang dibintangi oleh Chris Evans akan debut pada 17 Juni 2022. Turning Red dari Pixar ditetapkan akan tayang pada 11 Maret 2022 dan film animasi terbaru, Encanto rilis pada 24 November 2021.

Film produksi Marvel, Thor: Love and Thunder sebelumnya dijadwalkan tayang pada 11 Februari 2022 mundur menjadi 6 Mei 2022. Tak hanya itu, film Black Panther 2 juga akan mundur pada 8 Juli 2022, sedangkan Captain Marvel 2 bergeser hingga 11 November 2022.

Perubahan jadwal tayang ini dilakukan setelah satu minggu Warner Bros mengumumkan rencana penayangan seluruh daftar film 2021 ke HBO Max. Hal itu jelas menuai kritik dari sutradara film seperti Christopher Nolan.

Disney mengumumkan pula untuk beberapa filmnya akan tayang di Disney+. Perusahaan itu juga mengisyaratkan bahwa mereka berniat untuk terus mengirimkan franchise terbesarnya, termasuk dari Star Wars dan Marvel ke bioskop.

