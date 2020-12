JAKARTA - Gading Marten semalam diketahui merayakan Natal bersama Gempi dan keluarga besarnya. Meski telah bercerai dari Gisel, mantan pasangan suami istri ini tampak tetap kompak dan berhubungan baik demi putri semata wayangnya.

Usai merayakan Natal bersama keluarganya, rupanya Gading menyambangi kediaman Gisel di kawasan Rempoa untuk merayakan natal bersama dengan Gisel. Hal tersebut diketahui lewat unggahan foto di akun Instagram Gading, yang menunjukkan potret kebahagiaan dirinya, Gisel, serta Gempi.

"Have a wonderful and blessed CHRISTMAS to you all. Happy Holidays," tulis Gading pada keterangan foto.

Foto yang diunggah Gading tersebut diketahui ramai dikomentari oleh netizen. Mereka bahkan tampak salut dengan Gading dan Gisel, yang berbesar hati mau menurunkan ego mereka demi membahagiakan Gempita Nora Marten.

"Salut si sama Gisel dan gading, mau nurunin ego mereka dan bertemu demi bikin gempi happy. Salut juga sama pasangan mereka yg sekarang ga cemburuan dan ngertiin posisi gading dan Gisel," tulis akun Ndila_nadd.

"Besar banget hati papa gading. Tuhan berkati papa mama dan Gempi. Semoga bisa meresapi Natal sebagai hari lahirnya Juruselamat.. Kristus Yesus, Penebus dosa, sumber kasih dan pengampunan," tulis Graceshantini.

"Inspirasi buat banyak orang. Biar pun sudah bercerai, tapi tetap berhubungan baik for anak," tulis Bon_bon_207.

