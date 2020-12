JAKARTA - Perayaan Natal tahun dirayakan dengan cara sederharn karena virus corona masih menghantui. Momen Natal tidak sedikitpun kehilangan maknanya, terlebih bagi keluarga Gading Marten.

Semalam, dirinya bersama Gempi dan keluarga besarnya, tampak merayakan Natal bersama dengan penuh suka cita. Bahkan, dalam unggahan foto di akun Instagramnya, Gempi dan para sepupunya tampak berdiri di depan pohon Natal sambil memperlihatkan kado-kado yang telah disiapkan untuk mereka.

"It’s Christmas eve. Merry Christmas and Happy holidays to you all... - the Martens -," tulis Gading pada keterangan foto.

Sementara itu, pada unggahan foto berikutnya, Gading terlihat menampilkan momen kebersamaannya dengan putri semata wayangnya, Gempi. Mengutip judul dari lagu milik Mariah Carey, Gading Marten menyebut bahwa yang ia inginkan saat merayakan Natal adalah sosok Gempi.

"All i want for Christmas is YOU," tulisnya lagi.

Potret kebersamaan Gading dan Gempi sontak mencuri perhatian netizen, dan ramai dikomentari. Termasuk oleh Karen Nijsen, wanita yang diketahui dekat dengan Gading dan disebut sebagai calon ibu sambung Gempi.

Melalui kolom komentar, Karen tampak menyelipkan emoticon hati untuk foto Gading dan Gempi tersebut. Komentar Karen sontak dibalas oleh Gading dengan memberikan emoticon hati dan peluk, yang langsung didoakan oleh netizen, agar mereka bisa berjodoh.

(aln)