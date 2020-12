SEOUL - Drama Undercover memang belum memulai penayangannya, namun Ji Jin Hee dikabarkan sudah mendapatkan tawaran proyek drama baru. Media lokasl DongA.com melaporkan bahwa aktor 49 tahun tersebut mendapat tawaran menjadi pemeran utama drama hasil adaptasi novel misteri Jepang.

Mengutip Soompi, Jumat (25/12/2020), agensi Ji Jin Hee menyatakan sang aktor memang mendapatkan mendapatkan tawaran membintangi drama berjudul Birth of A Tragedy tersebut. Namun sata ini, ia masih mempertimbangkannya dan belum membuat keputusan.

Birth of a Tragedy merupakan drama adaptasi dari novel Jepang dengan genre misteri yang aslinya berjudul The Tragedy of One (Ichi no Higeki).

Novelnya bercerita tentang tragedi yang terjadi antara dua keluarga. Pemeran utamanya, seorang detektif menjadi pihak ke-3 yang mencoba membuktikan alibi orang yang paling dicurigai polisi sebagai pelaku.

Karena masih dalam tahap awal penggarapan, Birth of Tragedy masih melakukan casting pemain. tvN disebut-sebut menjadi kandidat kuat stasiun TV yang akan menayangkan drama ini.

Sebelumnya, Ji Jin Hee telah membintangi remake dari acara Amerika, Designated Survivor. Saat ini, sang aktor juga tengah disibukkan dalam proyek drama adaptasi JTBC dari serial BBC, Undercover, yang akan tayang pada 2021.

