JAKARTA - Momen hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember kemarin, turut dirasakan oleh Ayu Ting Ting. Sebagai ibu tunggal, Ayu diketahui sempat mendapat ucapan selamat hari ibu dari putri semata wayangnya, Bilqis Khumairah Razak.

Tak hanya itu, sang calon suami, Adit Jayusman, juga sempat mengirimkan buket bunga indah untuk pelantun Alamat Palsu tersebut.

Bahkan, dalam surat yang ditujukan Adit untuk Ayu, terdapat doa dan harapan untuk mereka ke depannya.

"Dear Ayu sayang, selamat hari ibu! Mengirimkanmu banyak cinta dan doa! Mari bekerja bersama selamanya! Love, Adit," tulis Adit Jayusman pada kartu ucapan yang tertera di buket bunga.

Sementara itu, melalui akun Instagram pribadinya, Ayu juga sempat mengunggah foto buket bunga beserta Adit yang tengah menyetir mobil. Tak lupa ia juga menyertakan stiker hati.

"Love you with my whole @aditjay. Thank you!," bunyi sticker yang dipakai Ayu.

(edh)