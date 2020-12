SEOUL - Drama kerja sama pertama Ji Chang Wook dan Kim Ji Won, Lovestruck in the City akhirnya tayang perdana pada 22 Desember kemarin. Ini menjadi drama ke-2 Ji Chang Wook sepanjang tahun ini, sementara bagi Kim Ji Won, Lovestruck in the City merupakan drama comeback-nya setelah Arthdal Chronicles.

"Aku pikir ini adalah sebuah drama unik. Dia menggunakan format wawancara, jadi akan sangat bagus jika bisa memberikan rasa dokumenter palsu (pada penonton)," kata Ji Chang Wook, seperti dikutip dari Soompi, Rabu (23/12/2020).

"Untuk alasan itu, aku bekerja keras untuk membuat penonton bingung apakah aku berakting atau menjadi diriku sendiri. Kupikir, aku lebih banyak bersikap seperti seorang Ji Chang Wook ketimbang menciptakan karakter baru di sini," lanjutnya.

Alasan berbeda dikemukakan oleh Kim Ji Won. Aktris kelahiran 1992 itu mengaku sudah tertarik dengan Lovestruck in the City begitu membaca skenarionya dan mengetahui siapa orang-orang di balik layarnya.

"Aku sangat girang karena drama ini akan diarahkan oleh Park Shin Wo dan skenarionya ditulis oleh Jung Hyun Jung. Aku sangat-sangat ingin bermain di sini," ungkapnya.

