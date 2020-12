JAKARTA - Melaney Ricardo menyambut perayaan Hari Ibu. Melaney mengajak para wanita untuk jadi ibu yang tangguh.

“Happy Mother’s Day for all moms. Be a super mom,” ucap sang presenter di kawasan Tendean, Jakarta, Selasa (22/12/2020).

Penting bagi Melaney Ricardo untuk seorang wanita jadi ibu yang tangguh. Di mata wanita 40 tahun, figur ibu punya peranan penting.

“Ibu adalah kekuatan dari bentuk keluarga,” kata dia.

Apalagi bila sudah menyangkut masalah anak, ketangguhan seorang ibu benar-benar membawa pengaruh besar. Ditambah peran suami sekaligus ayah bagi buah hati mereka.

“Kalau bapaknya bisa begini-begini, kalau ibunya benar, lempeng, luar biasa, maju terus, anak-anak pasti beres,” tutur istri Tyson Lynch.

