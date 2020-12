JAKARTA - Penetapan Lesti Kejora menjadi salah satu dari 100 wanita tercantik di dunia versi Top Beauty World tak disambut manis warganet dalam negeri. Kekasih Rizky Billar itu berhasil menempati peringkat kelima di bawah YoonA 'SNSD', Barbara Palvin, Deepika Padukone, dan Hande Ercel.

Sebagian warganet menilai, hasil tersebut tak berdasar dan meminta penyelenggara untuk menjelaskan alasan di balik pemilihan sang pedangdut. "Hei @Dtopbeautyworld, sebaiknya kalian memiliki algoritma yang lebih baik dalam menentukan data itu," ujar seorang warganet.

Sementara pengguna Twitter lainnya mengatakan, "Raisa dan Natasha Wilona kalah bos! Tapi penilaiannya juga dari voting sih ya. Jadi fans dia yang ngevote banyak." Lainnya mengatakan, "Bagi gue, Lesti kalah jauh lah dari Raisa yang memang dari dulu sudah cantik."

Meski banyak protes, tak sedikit warganet yang membela Lesti. Seorang warganet misalnya mengatakan, "Pernah dengar katanya ada "women support women". Cuih, sepertinya hanya quotes semata tanpa dilakukan."

Warganet itu kemudian menambahkan, "Untuk apa kalian menyalahkan Lesti? Lah dia itu enggak tahu apa-apa soal award ini. Lagipula, ini penghargaan juga kan kita tidak tahu valid apa enggaknya ya."

Top Beauty World mengumumkan daftar 100 wanita tercantik di dunia lewat Twitter, pada 20 Desember 2020. "The 100 Most Beautiful Women Of 2020. 5- Lesti Kejora (Indonesia). Congratulations-The closest to win," tulis akun organisasi yang terdiri dari tiga dokter bedah plastik tersebut.

Dari hasil itu, Lesti bahkan berhasil mengalahkan deretan artis ternama dunia, seperti Alexandra Daddario, Emilia Clarke, Chou Tzuyu, Xu Jiaq Kiki, Aishwarya Rai, hingga Lisa BLACKPINK yang duduk di posisi ke-11. Selain pemilik nama asli Lesti Andriyani itu, ada juga selebriti Indonesia yang masuk dalam jajaran wanita tercantik di dunia versi Top Beauty World. Natasha Wilona misalnya menempati peringkat ke-46, sementara Raisa di posisi 86.