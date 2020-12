SEOUL - Song Kang dipertemukan dengan Lee Do Hyun dalam drama Sweet Home. Dibanding dengan pemain lain, usia Song Kang paling dekat dengan Lee Do Hyun.

Sementara di drama, karakter Lee Do Hyun diceritakan sebagai leader di apartemen baru tempat karakter Song Kang tingga. Tak heran, keduanya langsung dekat di dunia nyata.

Soal pertemanannya dengan Lee Do Hyun, Song Kang mengaku bisa langsung klik dengan aktor yang setahun lebih muda darinya itu. Ia bahkan berharap bisa beradu akting lagi dengan Lee Do Hyun.

"Karena kami hampir seumuran, Do Hyun dan aku sangat nyambung dan kami banyak bicara soal akting kami. Di drama ini, kami punya hubungan mengontrol dan dikontrol," cerita Song Kang, seperti dilansir Allkpop, Selasa (22/12/2020).

"Aku akan senang sekali jika bisa bekerja dengan Do Hyun lagi dalam cerita yang berbeda, dimana (karakter) kami bisa bekerja sama. Seperti teman baik. Kupikir seperti hubungan Hye Young dan Sun Oh dari Love Alaram," lanjutnya.

Love Alaram adalah drama romantis remaja yang dibintangi Song Kang bersama Kim So Hyun dan Jung Ga Ram. Song Kang berperan sebagai Hwang Sun Oh, sementara Jung Ga Ram menjadi Lee Hye Yeong. Dua sahabat ini sama-sama jatuh cinta pada Kim Jo Jo, karakter yang diperankan Kim So Hyun.

