JAKARTA - Film berlatar belakang kerajaan memang cukup menarik perhatian. Selain dari segi budaya dan sejarah, film bersetting kerajaan kerap menyajikan alur cerita seputar pertempuran dan perebutan kekuasaan yang tak pernah lekang oleh waktu.

Berikut Okezone rangkum 5 film bertema kerajaan yang menarik untuk ditonton:

1. The Man in The Iron Mask (1998)

Film bertema kerajaan yang pertama yaitu The Man in The Iron Mask. Dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich dan disutradarai oleh Randall Wallace, film ini diangkat dari sebuah novel karya Alexander Dumas.

The Man in The Iron Mask mengisahkan Athos yang ingin balas dendam pada Raja Louis XIV karena menjadi penyebab kematian putranya. Bersama Porthos dan Aramis, ia menjalankan rencana membebaskan tahanan yang diisukan sebagai saudara kembar identik Raja Louis XIV, yang dimaksudkan untuk menggangi tahta sang raja. Namun mereka menemukan kendala ketika bertemu teman lama, D'Artagnan yang bekerja untuk sang raja.

2. Gladiator (2000) Film arahan sutradara Ridley Scott dan dibintangi Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen ini menjadi film bertema kerajaan yang cukup menarik untuk ditonton. Diceritakan pada era 180 Masehi, Jenderal Maximus, yang menjadi tangan kanan Kaisar Marcus, dikenal sebagai jenderal setia dan berdedikasi pada tugasnya. Atas loyalitas dan totalitasnya, ia diangkat meneruskan takhta kaisar yang mengganggap putranya sendiri, Commodus tak layak menjadi penerusnya. Commodus yang marah membunuh sang ayah dan mengumumkan dirinya sebagai kaisar baru. Maximus yang menolak tunduk pada Commodus dicopot dari jabatannya, dipenjara dan seluruh keluarganya dibunuh. Saat keluar dari penjara dan hidup terlunta-lunta, Maximus dijual pada pelatih gladiator. Pada saat itu juga ia bertekad untuk membalas dendam kematian keluarganya. 3. Cleopatra (1963) Film bertema kerajaan selanjutnya yaitu Cleopatra yang disutradarai oleh Joseph L. Mankiewicz, dibintangi oleh Elizabeth Taylor dan Richard Burton. Mengambil alur cerita pada kerajaan Mesir dan Yunani, Cleopatra dikisahkan sebagai sosok wanita Mesir yang kecantikannya mampu membuat banyak pria tergila-gila. Kecantikannya yang tersohor ini membuat seorang kaisar asal Romawi bernama Julius Caesar langsung mendatangi Mesir untuk membuktikan rumor ini. Berdalih jatuh cinta pada Cleopatra, Julius Caesar berniat menaklukkan Kerajaan Mesir dengan menikahinya. 4. The Last Samurai (2003) Kapten Nathan Algren, seorang veteran peran Amerika dipekerjakan oleh Kaisar Jepang untuk melatih tentara mereka guna menghadapi perang dan menghabisi para samurai. Setelah mempelajari tentang para samurai yang harusnya ia habisi, Algren mendapati dirinya terjebak di antara dua era dan dua dunia. Mengutip Rotten Tomatoes, film yang dirilis pada 5 Desember 2003 ini mengumpulkan pendapatan kotor hingga USD111,1 juta. Film ini menyandingkan Tom Cruise, Ken Watanabe, Timothy Spall, Billy Connolly, hingga Hiroyuki Sanada dalam daftar pemain. 5. The Chronicles of Narnia: Prince of Caspian (2008) Film selanjutnya merupakan lanjutan dari kisah tentang empat bersaudara Peter, Susan, Edmund, dan Lucy yang kembali ke Narnia. Bergenre aksi-fantasi-petualangan, film ini membawa para pecinta film Narnia kembali ke negara tersebut, kali ini di bawah kepemimpian raja Miraz yang jahat. Raja Miraz berencana untuk menghabisi Pangeran Caspian, sang pemilik takhta yang sah, agar kekuasaan yang ia pegang nanti akan jatuh ke tangan anaknya. Untungnya, Pangeran Caspian berhasil meloloskan diri dan bergabung dengan para makhluk dan binatang yang hidup dalam persembunyian. Dengan bantuan para makhluk itu dan Aslan, Pangeran Caspian membangun tentara untuk menghadapi tentara Raja Miraz yang terkenal kejam.