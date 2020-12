JAKARTA - Menghabiskan waktu dengan karaoke memang jadi alternatif untuk menghilangkan penat. Namun terkadang pemilihan lagu malah merusak mood saat sedang bersama sahabat maupun keluarga.

Oleh karena itu, pilihan lagu menjadi kunci dalam membangun mood bersama. Gak perlu suara bagus, yang penting punya pede yang tinggi.

Berikut Okezone rangkum 10 Lagu Karaoke yang Enak Tak Lekang oleh Waktu

1. Ran - Dekat di Hati

Lagu pop yang dirilis pada 2013 ini cukup menarik perhatian para pendengar, dengan lirik lagu yang mudah diingat akan membawa siapa saja menyanyikan lagu ini.

2. Aerosmith - I don't wanna miss a thing

Walau lagu barat tapi hampir semua kalangan pernah mendengarnya. Lagu yang menjadi Soundtrack film populer Armageddon ini bisa jadi pilihan saat kita karaoke.

3. Sheila on 7 - Anugerah terindah yang pernah kumiliki

Lagu ini bercerita tentang pasangan yang sangat bersyukur dipertemukan dengan ciptaan Tuhan yang melengkapi hidupnya.

4. One Direction - What Makes You Beautiful

Lagu-lagu dari One Direction tentu tak boleh terlewat salah satunya lagu ini yang harus ada dalam playlist kalian.

5. Akad - Payung Teduh

Lagu favorit yang cocok dinyanyikan saat sedang karaoke, mendengar lagu ini pasti otomatis akan menyanyi bersama teman.

6. Bruno Mars - Just the Way You Are

Bruno Mars emang paling jenius soal menciptakan lagu-lagu hits. Contohnya lagu Just the Way You Are yang jadi favorit di tempat karaoke.