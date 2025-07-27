Istri Rayi RAN Mengaku Malu dan Hampir Pingsan saat Masuk Video Clip Suaminya

Istri dari Rayi Putra Rahardjo, Ria Zhafarina Hadju atau yang akrab disapa Dila mengaku super malu dan hampir pingsan saat ikut dalam video clip suaminya.

Dila pun turut tampil dalam video musik Istriku. Meski sempat merasa malu, ia mengaku senang bisa terlibat langsung dalam proyek istimewa sang suami.

“Seneng, tapi saya super malu, mau pingsan,” ujar Dila dengan tawa.

Diketahui, personel grup musik RAN itu resmi merilis single terbarunya berjudul "Istriku" pada Jumat (25/7/2025). Lagu ini ia tulis sendiri sebagai persembahan spesial untuk sang istri tercinta, Ria Zhafarina Hadju atau yang akrab disapa Dila, yang akan berulang tahun pada 26 Juli 2025.

“Sebenernya bikin lagu ini nggak persis hanya untuk kado ulang tahun aja, tapi memang mau bikin project. Nanti rencananya ada tiga konsep, yakni lagu untuk ‘anakku’, ‘diriku’, dan ‘istriku’,” ungkap Rayi saat Private Launching Party di Universal Music Indonesia, pada Jumat (25/7/2025).

Sebagai seorang rapper, Rayi tetap membubuhkan nuansa rap khasnya dalam lagu tersebut. Menariknya,

Dalam kesempatan yang sama, Rayi menyampaikan bahwa bagi dirinya, istri bukan hanya pasangan hidup, tetapi juga rekan sejati dalam segala aspek kehidupan.

“Istri menurut aku seorang partner. Jadi di hidup aku, semua bagi fifty-fifty sama istri aku,” ujarnya.

Proses penulisan lagu Istriku menjadi momen reflektif bagi Rayi. Ia mengaku menulis lagu ini dengan cara yang berbeda dari biasanya, memposisikan diri untuk melihat kembali perjalanan panjang bersama sang istri yang telah menemaninya selama 22 tahun, sejak masa pacaran hingga kini berumah tangga.

“Mungkin karena rasa syukur ya, pada saat membuat lagu ini, aku keluar dari kebiasaan aku dan melihat bahwa kalau bukan karena dia, aku gak bisa capai. Jadi sampai selama ini, aku masih ingin Dila, mangkannya aku tulis di lagu juga,” tutur penyanyi 38 tahun itu.