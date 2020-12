JAKARTA - Di era serba digital saat ini, banyak sekali aplikasi yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin modern. Salah satunya aplikasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menikmati beragam hiburan mulai dari hiburan di televisi, drama pilihan seperti drama korea yang tengah booming dan juga konser-konser musik.

Tahun lalu MNC Group menciptakan aplikasi yang diharapkan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menonton dimana saja tayangan 4 TV terpopuler di Indonesia RCTI, MNCTV, GTV dan iNews, serta tidak khawatir akan ketinggalan program favorit tersebut karena dapat disaksikan kembali. Aplikasi Ini bernama RCTI+.

Sepanjang 2019 RCTI+ menambah 2 fitur baru yaitu News dan Radio+, tahun 2020 ini RCTI+ bertransformasi dengan 5 fitur unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan hadirnya dua fitur baru Game dan Home Of Talent.

Fitur Home of Talent (HOT) di aplikasi RCTI+ diperuntukan untuk orang-orang yang ingin menunjukkan berbagai macam bakat yang dimilikinya, mulai dari bakat yang umum hingga bakat yang unik. Home of Talent (HOT) dapat diikuti dari mana saja, tidak hanya di Indonesia tetapi juga dapat diikuti dari luar Indonesia. Saat ini sangat mudah bagi masyarakat menunjukkan bakatnya melalui kompetisi secara online.

Dalam Fitur Home of talent (HOT) di aplikasi RCTI+, Ada dua kompetisi salah satunya The Art of Magician yang diikuti oleh banyak peserta. Kompetisi ini dibuat untuk mewadahi masyarakat yang berbakat melakukan trik-trik sulap seperti kartu, koin, kecepatan tangan, ilusi dll. Cara untuk mengikuti dan upload video bakat juga mudah

Download aplikasi RCTI+ di App Store atau Play Store,

Buka aplikasi RCTI+ ,

Pilih fitur HOT,

Pilih menu Competition,

Pilih kompetisi The Art of Magician

Baca syarat dan ketentuan,

Pilih join untuk upload video ,

Share video yang telah di-upload ke media sosial

Ajak teman nonton dan vote video.

Ikuti kompetisinya secara gratis dan raih puluhan juta rupiah! Dapat di akses di link: https://hot.rctiplus.com/competitions/detail/23

Selain mengupload dan mengikuti kompetisinya, setiap orang dapat memberikan vote pada video yang di favoritkan. Setiap harinya ada 3 kali kesempatan untuk memberikan vote. Jumlah vote juga menjadi salah satu persyaratan penilaian untuk RCTI+ menentukan pemenangnya. Cara untuk vote juga mudah: pilih video yang ingin di vote, tonton dan nikmati videonya, berikan vote pada tombol paling kanan yang akan muncul setelah menit pertama dari durasi video. Vote juga videomu sendiri, share dan ajak semua teman untuk memberikan vote pada videomu.

Video yang sudah terupload akan dinilai dan voting yang tinggi pada video menjadi salah satu persyaratan untuk menjadi pemenang. Dimana akan ada 3 pemenang yang akan diumumkan pada saat kompetisi The Art Of Magician ini ditutup. Kompetisi ini akan berakhir pada 30 Desember 2020 dan siapa pemenangnya dapat di lihat di fitur Home Of Talent (HOT) aplikasi RCTI+. Valencia Tanoesoedibjo selaku Co-Managing Director RCTI+ mengatakan “Antusias masyarakat untuk mengikuti pencarian bakat online ini sangat baik, untuk kompetisi The Art of Magician akhir Desember ini akan diumumkan pemenangnya, namun masih ada kesempatan untuk mengirimkan dan upload video bakat sulap dan siapapun bisa mengikuti kompetisi bakat yang ada di aplikasi RCTI+. Cara mengikutinya juga mudah dan gratis”

Tentang RCTI+ : RCTI+ hadir sebagai layanan AVOD (layanan Video On Demand berbasis iklan dimana pengguna gratis dalam menggunakannya) & live streaming dari 4 TV terpopuler (RCTI, MNCTV, GTV dan iNews). Hadir juga konten eksklusif yang tidak tayang di Televisi, hanya ada di aplikasi RCTI+. Selain itu juga ada banyak tayangan terbaik seperti Sinetron Legendaris, pertandingan nasional eSports, Drama Korea, Drama China, Film Hollywood, Film Anak. Kemudian RCTI+ berkembang dengan hadirnya 2 fitur lainnya yaitu News dan Radio+. Di dalam News, pengguna dapat membaca berita terlengkap dari berbagai sumber terpercaya. Di dalam Radio+, pengguna dapat mendengarkan radio dari seluruh Indonesia, mendengarkan podcast, cerita suara, musik dan audio book. Pada satu tahun usia RCTI+, RCTI+ menghadirkan 2 fitur baru, yakni Home of Talent (HOT) dan Game. Semua dapat dinikmati dengan mudah tanpa harus registrasi dan secara gratis. • Website: https://www.rctiplus.com/ • Facebook: https://www.facebook.com/RCTIPlusOfficial/ • Twitter: https://twitter.com/RCTIPlus • Instagram: https://www.instagram.com/rctiplusofficial/ • Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fta.rctitv&hl=in • App Store: https://apps.apple.com/us/app/rcti/id1472168599