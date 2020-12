JAKARTA - Pemeran Mama Rosa dalam sinetron Ikatan Cinta, Sari Nila, baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-47. Momen spesial tersebut bahkan dirayakan olehnya bersama para pemain serta kru dari sinetron yang tayang setiap hari pukul 19.30 WIB di RCTI.

Tepat pukul 00.00 WIB pada 16 Desember 2020 kemarin, Sari Nila diketahui mendapatkan kejutan dari rekan-rekannya. Bahkan ibu dari Aldebaran dalam Ikatan Cinta itu mengaku banyak orang tak menyangka bahwa dalam waktu dekat dirinya akan segera berusia 50 tahun.

"Ini ulang tahunku yang ke-47, 3 more years i'll be 50. Ya banyak yang nggak nyangka, orang pikir usiaku masih 30an. Tapi ternyata, here i am, 47," ungkap Sari Nila dilansir dari tayangan Silet, RCTI.

"Kadonya adalah doa dari teman-teman, surprise dari teman-teman, dari manager, dari tim kita semua disini, dari tim Ikatan Cinta. Ini merupakan keluarga baru saya, jadi kayak.. it's so happy, to spend the special day with special people around me," lanjutnya.

Menandai ulang tahunnya yang ke-47, Sari Nila mengaku sangat bahagia, meski tidak bisa pulang ke rumah lantaran kemalaman. Kendati demikian, keluarganya sangat mendukung karirnya di dunia keartisan, terlebih sinetron yang ia bintangi mendapat rating serta sharing yang cukup tinggi.

"Spesial sekali walaupun semalam pada akhirnya aku nginep di lokasi, nggak sempat pulang, nggak sempat spend time with family. Cuma tadi pagi sudah kayak video call sama mereka, dan ya mereka untungnya mengerti dan sangat support dengan pekerjaan saya ini," ungkapnya.

"Jadi ya nggak ada tuh komplain, kok mama nggak pulang atau apapun, jadi mereka tau," tandasnya.

