JAKARTA - Grup vokal Trisouls menjadi salah satu grup yang diperhitungan di belantika musik Tanah Air. Di tahun 2020, kelompok yang digawangi oleh Yerry, Jesse dan Damien berhasil meraih AMI Awards yang ditayangkan di RCTI.

Trisouls mendapatkan Piala AMI Awards kategori Karya Produksi Grup Vokal Terbaik pada lagu Cinta Keadaan. Berhasil menorehkan prestasi adalah hal yang membanggakan bagi Trisouls.

"Jujur aku kaget banget sih pas dapet piala AMI Awards, karena buat Trisouls masuk nominasi AMI Awards aja udah seneng banget, apalagi sampai menang. Itu merupakan cita-cita kita selama ini. Thank you buat semua tim yang sudah mendukung Trisouls dari dulu hingga sekarang ini, dan juga untuk soulfamz yang selalu menemani kita," ujar Trisouls.

Tak cuma itu, di tahun 2020 Trisouls kembali mendapatkan apresiasi. Mereka masuk dalam Top 100 Best Songs 2020 untuk single Tak Mampu Mendua. Awalnya single tersebut bukanlah lagu andalan namun berhasil menyita perhatian pendengar musik Tanah Air.

"Kaget sih, karena walaupun Tak Mampu Mendua adalah lagu favorit kita, tapi sebenarnya bukan single andalan. Eh, ternyata lagu ini disukai banyak orang, khususnya para pendengar Apple Music. So, thank you Apple Music kami sangat senang masuk dalam Top 100 Best Songs 2020," jelasnya.

Dua prestasi itu membuat Trisouls makin semangat menggarap mini album yang saat ini telah masuk dalam proses produksi. "Karena pada dasarnya kita bertiga memang suka berkarya dan membuat harmoni lagu. Mendapatkan penghargaan ini merupakan berkah, dan ini menjadikan kita semakin semangat untuk kedepannya" tutup Trisouls.

