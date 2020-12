JAKARTA - Penyanyi Rahmania Astrini berhasil mempertegas eksistensi di belantika musik Tanah Air. Dara yang akrab disapa Astri ini bahkan berhasil menjadi penyanyi solo wanita yang patut diperhitungkan.

Lagunya berjudul Runaway yang dihadirkan pada September 2020 berhasil masuk dalam kategori Top 100 Best Songs 2020 Apple Music. Namanya bersanding dengan Trisouls, Rich Brian hingga Niki.

Pencapaian ini membuat bangga Astri sekaligus kaget. Dirinya tak menyangka bisa menorehkan prestasi, yang karyanya dinikmati pecinta musik Tanah Air.

"Kaget dan senang banget bisa masuk ke dalam Top 100 Best Songs 2020 Apple Music. Aku jadi pengen nulis lebih banyak lagi lagu dan jadi semangat juga untuk kedepannya," jelas Astri.

Torehan ini membuat dirinya mencoba terus berkarya. Setelah berkolaborasi dengan songwriter ternama Toby Gad, yang pernah terlibat dengan musisi dunia seperti If I Were a Boy bersama Beyonce, Big Girls Don’t Cry dari Fergie dan John Legend dalam lagu All of Me. Astri ingin membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain.

“Officially, just as i stated before, aku jd lebih terdorong buat bisa lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi. Thank you so much for the opportunity,” jelasnya.

