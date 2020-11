JAKARTA - Rahmania Astrini kembali hadir dengan karya terbaru. Kali ini, Rahmania Astrini menghadirkan single bertajuk Shush. Ini menjadi single ketiga Astri di belantika musik setelah menghadirkan Runaway dan Finally Found You.

Dalam single Shush, Astri tak sendiri. Ia berkolaborasi dengan Toby Gad, seorang songwriter dunia. Kiprah Toby di industri musik dunia tak bisa dipandang sebelah mata, sebab ia beberapa kali terlibat dengan musisi dunia seperti single If I Were a Boy bersama Beyonce, Big Girls Don’t Cry dari Fergie dan John Legend dalam lagu All of Me.

Berkolaborasi dengan Toby Gad adalah hal yang tak pernah dibayangkan oleh Astri. Maka dari itu, ketika menyanyikan lagu Toby, Astri bangga bukan main. Meski awalnya sulit, Astri bersyukur bisa membawakan lagu Toby Gad dengan baik.

"Dia (Toby) adalah sosok legendaris. Dia yang menciptakan lagu favorit saya sepanjang masa, ‘If I Were a Boy’. Awalnya agak susah buat mengikuti frekuensi dia, but in the end, setelah dengar hasilnya, saya mengerti kenapa dia seperfeksionis itu,” jelas Astri. Astri juga tak lupa menambahkan bahwa bekerja sama dengan Toby adalah momen yang menantang, seru, dan membanggakan," jelas Astri.

Astri banyak mendapatkan pelajaran ketika berkolaborasi dengan Toby Gad. Ia mampu mengeluarkan seluruh kemampuan agar bisa menghasilkan suara terbaiknya.

"It was really challenging, and I learnt a lot from it. Tapi seru juga, I’m pushing myself to way above my limits,” jelasnya.

Shush sendiri bercerita soal membalas kebaikan dari yang setiap didapatkan. "Ini lagu tentang membalas kebaikan untuk significant other kamu. Membalas semua kebaikan yang sudah dia lakukan untuk kamu," tutup Astri.

(aln)