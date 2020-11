JAKARTA - Karier Rahmania Astrini sedang meroket tajam. Kali ini, penyanyi berusia 19 tahun tersebut berhasil berkolaborasi dengan produser dan songwriter ternama dunia, Toby Gad.

Toby Gad pernah menulis lagu untuk penyanyi ternama seperti Beyonce (If I Were a Boy), John Legend (All of Me) hingga Fergie (Big Girls Dont Cry). Nama Toby di belantika musik dunia tak diragukan. Dalam lagu All of Me dari John Legend, Toby meraih 2015 Grammy Award for Best Remixed Recording, Non-Classical. Kemudian Toby dalam album Beyonce, I am… Sasha Fierce, meraih enam (6) Grammy Awards pada 52nd Annual Grammy Awards.

Rahmania Astrini dan Toby Gad berkolaborasi dalam lagu Shush. Baru dirilis, video klip tersebut berhasil meraih 1 juta viewers. Lagu tersebut pun berhasil mengudara di delapan negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Hongkong, dan Taiwan.

"Ini sebuah penghargaan baru buat aku karena aku enggak pernah dapat yang kayak sejuta (views) sehari, dua hari atau tiga hari. Ini jadi kayak sebuah milestones buat aku ya sebuah pencapaian terbaru ya," kata Rahmania Astrini dalam jumpa pers virtual, Senin (30/11/2020).

Berkolaborasi dengan Toby Gad bak mimpi bagi dara yang akrab disapa Astri tersebut. Bahkan berkolaborasi bukanlah hal yang biasa ia prediksi sebelumnya.

"It's crazy, karena aku mengawali karier dengan bawain lagu orang, terus mulai bikin lagu sendiri, rilis lagu sendiri sampai akhirnya punya lagu dan dibawain orang lain. Ketika aku lihat orang cover lagu aku jadi mikir 'oh gini ya rasanya lagu di-cover'. Enggak nyangka saja dunia itu berputar begitu cepat, sekarang aku bisa lihat karya orang lain dari lagu aku," sambung Astri.

Astri bercerita proses kreatif di balik lagu Shush. Komunikasi intens menjadi salah satu faktor keberhasilan kolaborasi ini.

"Proses rekamannya adalah salah satu yang sangat intens tapi menyenangkan. Aku juga belajar banyak dan ini lima hari untuk satu lagu, aku enggak pernah lima hari satu lagu. Kebetulan aku enggak ketemu langsung dengan Toby Gad, itu bikin aku belajar bahwa oh ada juga ya rekaman yg seperti ini. Jadi aku taruh standar lebih lagi ke depannya," jelas Astri.

(aln)