JAKARTA - Ajang pencarian bakat memiliki tujuan untuk memperkenalkan bakat-bakat yang dimiliki seseorang. Selain itu juga bisa berkesempatan untuk berkarir dan mendapatkan hadiah. Seperti yang dilakukan oleh RCTI+ yaitu membuat ajang pencarian bakat yaitu Home of Talent (HOT).

Fitur Home of Talent (HOT) di aplikasi RCTI+ diperuntukan untuk orang-orang yang ingin menunjukkan berbagai macam bakat yang dimilikinya, mulai dari bakat yang umum hingga bakat yang unik. Home of Talent (HOT) dapat diikuti dari mana saja, tidak hanya di Indonesia tetapi juga dapat diikuti dari luar Indonesia. Saat ini sangat mudah bagi masyarakat menunjukkan bakatnya melalui kompetisi secara online.

Valencia Tanoesoedibjo selaku Co-Managing Director RCTI+ mengatakan “Saat ini banyak orang bisa menunjukkan bakatnya dimanapun, dan ini kesempatan yang baik untuk Home Of Talent hadir, dan siapapun bisa mengikuti kompetisi bakat yang ada di aplikasi RCTI+. Cara mengikutinya juga mudah dan gratis.

Dua pencarian bakat The Art of Magician dan Bike For Lyfe telah diikuti oleh banyak peserta, masing-masing peserta memberikan judul yang menarik sesuai dengan isi dalam video. Salah satunya video kiriman dari Banten Selatan Gowes dalam kompetisi Bike For Lyfe, dalam video diperlihatkan beberapa orang dalam komunitas bergantian menggendong sepedanya melewati jembatan bambu. Kebersamaan bersama komunitas juga sesekali ditunjukkan di video itu. Ada juga Video kiriman Isal Faisal berjudul “Nembak Cewek Pake Sulap" dalam kompetisi The Art of Magician , Isal Faisal menyatakan cinta dengan menggunakan trik sulapnya. Apakah Isal akan diterima ?? cek selengkapnya di https://hot.rctiplus.com/competitions

Chief Operating Officer RCTI+ Helmi Balfas mengatakan, “Saya optimis fitur Home Of Talent (HOT) dengan kompetisinya, akan banyak yang mengikuti. Serta Saya harapkan dapat menjadi wadah bagi konten creator dan orang-orang berbakat di luar sana dalam menunjukan bakatnya. Semua kompetisi dalam fitur Home of Talent bisa diakses secara mudah dan gratis”

Ada banyak video yang sudah terupload di Home of Talent (HOT), namun hanya akan ada 3 pemenang di setiap kompetisi. Salah satu kriteria penilaian pemenang adalah jumlah vote. Setiap orang dapat memberikan vote pada video yang di favoritkan. Setiap harinya ada 3 kali kesempatan untuk memberikan vote.

Ikuti pencarian bakat online di Home of Talent (HOT) RCTI+ caranya, pertama download aplikasi RCTI+ di App Store atau Play Store, buka aplikasi RCTI+ , klik fitur HOT, pilih menu Competition, pilih kompetisi yang ingin di ikuti, baca syarat dan ketentuan, upload video , share video yang telah diupload ke social media dan ajak teman nonton dan vote video. Ikuti kompetisinya secara gratis dan raih puluhan juta rupiah!

Tentang RCTI+ : RCTI+ hadir sebagai layanan AVOD (layanan Video On Demand berbasis iklan dimana pengguna gratis dalam menggunakannya) & live streaming dari 4 TV terpopuler (RCTI, MNCTV, GTV dan iNews). Hadir juga konten eksklusif yang tidak tayang di Televisi, hanya ada di aplikasi RCTI+. Selain itu juga ada banyak tayangan terbaik seperti Sinetron Legendaris, pertandingan nasional eSports, Drama Korea, Drama China, Film Hollywood, Film Anak. Kemudian RCTI+ berkembang dengan hadirnya 2 fitur lainnya yaitu News dan Radio+. Di dalam News, pengguna dapat membaca berita terlengkap dari berbagai sumber terpercaya. Di dalam Radio+, pengguna dapat mendengarkan radio dari seluruh Indonesia, mendengarkan podcast, cerita suara, musik dan audio book. Pada satu tahun usia RCTI+, RCTI+ menghadirkan 2 fitur baru, yakni Home of Talent (HOT) dan Game. Semua dapat dinikmati dengan mudah tanpa harus registrasi dan secara gratis.