SEOUL - BTS dipastikan menjadi salah satu penampil dalam ajang iHeartRadio Jingle Ball 2020. Grup asuhan Big Hit Entertainment itu akan menjadi pengisi acara bersama deretan musisi ternama dunia lainnya.

Billie Eilish, Doja Cat, Dua Lipa, Harry Styles, Lewis Capaldi, Sam Smith, Shawn Mendes, dan The Weeknd merupakan deretan lineup yang akan tampil bersama BTS. Selain membawakan deretan lagu Natal klasik, para artis itu juga akan membocorkan kegiatan akhir tahun mereka.

Mengutip Soompi, Kamis (10/12/2020), Mariah Carey dan Lil Nas X juga akan memberikan penampilan khusus dalam iHeartRadio Jingle Ball 2020. Acara tersebut akan digelar secara virtual pada 10 Desember 2020, pukul 21.00 EST atau 11 Desember 2020, pukul 9.00 WIB.

Sementara itu, BTS semakin mengukuhkan eksistensi mereka di pasar global dengan merima penghargaan Band of the Year dari Consequence of Sound. “BTS membawa pesan kebahagiaan dan harapan di tahun yang penuh ketidakpastian ini,” ujar Consequence of Sound seperti dilansir dari Yonhap News, pada Kamis (10/12/20).

Media itu menambahkan, "Ini merupakan keajaiban untuk mencapai rekor sebanyak itu di tahun 2020. BTS telah menempatkan lima album di tangga lagu Amerika Serikat lebih cepat daripada grup lain sejak The Beatles.”*

Baca juga:

Lagu BTS dan BLACKPINK Masuk Daftar 50 Best Songs Versi Rolling Stone



Tayang Perdana, True Beauty Kalah Pamor dari Tale of the Nine Tailed



(SIS)