JAKARTA - Kontestan ajang pencarian bakat bernyanyi, Indonesian Idol, Melisha Sidabutar, dipanggil untuk selama-lamanya oleh Sang Pencipta. Gadis berusia 19 tahun itu diketahui meninggal dunia pada Selasa, 8 Desember 2020 lantaran pembengkakan jantung.

Kesedihan tentu dirasakan oleh pihak keluarga dari kontestan asal Bekasi tersebut. Tak terkecuali Melitha Sidabutar, yang merupakan kembaran dari Melisha.

Melalui akun Instagram Storiesnya, gadis yang juga sempat mengikuti audisi Indonesian Idol ini mengungkapkan perasaan harunya usai ditinggal sang kakak. Ia bahkan menyebut bahwa Melisha adalah sosok kakak yang cantik, baik, hebat, dan paling disayangi olehnya.

"She's the prettiest person i've ever met. The best person i've ever know. Orang yang paling aku sayang. Terhebat yang pernah aku temui," ungkap Melitha Sidabutar. "I love you so much, kak," lanjutnya.

Kepergian sang kakak tampaknya membuat Melitha merasa sangat kehilangan. Ia bahkan sempat menanyakan bagaimana dirinya bisa menjalani hidup tanpa sosok Melisha di sampingnya.

"How am i supposed to live without you kan? Tuhan Yesus sayang banget yah sama kakak," paparnya. "Love you. I love you, always," tandasnya.

