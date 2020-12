JAKARTA - Karen Claudia Rantung kembali tampil dalam babak Eliminasi 2 Indonesian Idol 2021. Bersama Annisa Nurfauzi, Hanafiah Aldrin, dan Muhammad Rizky, gadis asal Manado ini diminta untuk membawakan lagu All Of Me dari John Legend.

Sebelum mulai bernyanyi, para juri tampak meledek gadis berusia 18 tahun tersebut, lantaran wajahnya yang dinilai sangat mirip dengan Ashanty. Bahkan Karen Rantung mengaku sudah merasa grogi lantaran akan bertemu Anang.

"Ini Karen nih grogi karena selalu disebut Ashanty nih pasti," canda Judika.

"Grogi sama mas Anang," timpal Karen.

"Wah.. Tuh dia nggak berani lihat kamu. Lihat tuh, malu-malu, ya kan?," ledek Ari Lasso.

Merasa malu lantaran terus-terusan diledek, Anang Hermansyah akhirnya buka suara. Ia bahkan menegaskan pada rekan-rekannya, bahwa Indonesian Idol adalah ajang perlombaan bernyanyi.

"Iki iki perlombaan nyanyi lho So," kata Anang.

"Siapa yang bilang ini lomba lawak?," kelakar Ari Lasso.

Puas meledek, satu persatu kontestan diketahui bernyanyi dan tiba giliran Karen yang harus membawakan All Of Me didepan kelima juri.

"Sekarang Ashantyyyy.. Ayo bun.. Nyanyi bun," ucap Rossa.

"Mirip banget sama Ashanty, gila," tegas Ari Lasso. "Ashanty mudanya gini," timpal Anang. Pada batch tersebut, keempat kontestan diketahui lolos untuk melaju ke babak selanjutnya. Bahkan ucapan selamat secara spesial diucapkan Anang untuk Karen Rangtung. "Selamat ya, bunda," kata Anang sambil melambaikan tangannya dan menerima ciuman jarak jauh dari Karen.