SEOUL - BTS kembali menorehkan prestasi dalam perjalanan karier bermusik mereka. Kali ini, mereka berhasil membawa pulang seluruh Daesang (Grand Prizes) pada malam puncak Melon Music Awards (MMA) 2020.

Mengutip Soompi, Minggu (6/12/2020), RM cs memboyong tiga daesang: Artist of the Year, Album of the Year (Map of the Soul: 7), serta Song of the Year lewat lagu Dynamite.

Tak hanya itu, event yang digelar pada Sabtu malam (5/12/2020) tersebut juga memberikan penghargaan Best Male Dance lewat lagu Dynamite kepada grup tersebut. Serta Netizen Choice untuk kolaborasi apik IU dan Suga dalam lagu Eight.

Dalam ajang tersebut, BTS tampil tanpa kehadiran Suga yang masih dalam masa pemulihan usai menjalani operasi pada bahunya. “Sejujurnya, kami tidak merasa nyaman menerima penghargaan di masa-masa sulit ini,” ujar RM dalam pidato kemenangannya.

Leader BTS itu menambahkan, “Meski tidak dapat melihat satu sama lain, berpegangan tangan, atau berpelukan, namun kita terhubung dan pikiran ini bisa saling menjangkau.”

Di lain pihak, Jimin mengungkapkan, mereka bisa bertahan karena sesama member saling menguatkan dan dukungan penggemar selalu mengalir untuk mereka. Dia kemudian berterima kasih atas penghargaan yang dipercayakan kepada BTS. "Terima kasih banyak. Ini adalah daesang pertama kami untuk Album of the Year di Melon Music Awards. Sangat berarti bagi kami untuk menerima penghargaan ini dan ini adalah balasan untuk ARMY selama ini," tutur Jimin. Melon Music Awards 2020 merupakan satu dari empat ajang awarding terbesar di Korea Selatan, selama 12 tahun terakhir. Tahun ini, MMA digelar selama 4 hari berturut-turut, dimulai pada 2 Desember 2020 dan mengundang sederet musisi populer.*