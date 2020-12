JAKARTA - Perayaan Natal 2020 tinggal menghitung hari. Jelang hari Natal, putra tunggal Jessica Iskandar, El Barack menulis surat untuk Santa Claus dan berharap permintaannya tersebut untuk dikabulkan pada 25 Desember nanti.

Dalam unggahannya, El menuliskan surat untuk Santa Claus dengan menggunakan bahasa Inggris. Ia mengungkapkan keinginan memiliki mainan baru sebanyak 60 buah.

"Untuk Natal, aku ingin mainan baru yang bisa dibeli sendiri. Aku berharap kamu (Santa Claus) bisa datang tepat waktu untuk Natal," tulis El Barack dalam suratnya yang diunggah Jessica Iskandar di Instagram, 3 Desember 2020.

Baca Juga:

- Demi El Barack, Netizen Berharap Richard Kyle dan Jessica Iskandar Kembali Bersama

- Chef Arnold Bocorkan Gaji Juri MasterChef Indonesia, Boy William Tertawa

"Dan namaku El Barack Alexander. Aku berusia 6 tahun. Aku harap kamu (Santa Claus) dapat memberiku 60 hadiah lagi di momen Natal, dan selamat Natal, Santa," pungkas El Barack.

Melihat surat yang sengaja dibuat oleh sang anak untuk santa claus, Jedar cukup terharu. Ia menyebut bahwa surat tersebut murni ditulis oleh El dari hatinya.

"His pure heart with a lovely letter to Santa!" jelas Jedar.

(LID)