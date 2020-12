JAKARTA - Kekasih Vicky Prasetyo, Kalina Ocktaranny, membagikan foto terbaru di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, mantan istri Deddy Corbuzier ini memperlihatkan kesetiaannya mendampingi Vicky menjalani sidang atas kasusnya bersama Angel Lelga.

Pada foto tersebut, Kalina terlihat menyandarkan kepalanya kebahu Vicky yang berada disampingnya. Keduanya bahkan tetap tampak mesra meski berada di Pengadilan Negeri dan menunggu sidang berlangsung.

"Bismillah utk persidangan hari ini sayang aku.. Insha Allah, aku akan temani kamu, support kamu, sampai semua masalah kamu dipengadilan selesai..@vickyprasetyo777 #ViKa210221," tulis Kalina pada keterangan fotonya bersama Vicky Prasetyo.

Baca Juga: Pernikahan Kalina Ocktaranny Bakal Tertunda Imbas Kasus Vicky Prasetyo?

Unggahan tersebut sontak membuat netizen tak habis pikir serta menyayangkan kisah asmara yang terjalin antara Kalina dan Vicky. Bahkan salah satu netizen secara terang-terangan menyebut bahwa Kalina adalah wanita yang bodoh.

"Wanita bodoh ni..super bdohhhhhhhhhhhhhh..," tulis fansnaumi.

Hinaan yang ditujukan salah seorang netizen kepada ibu dari Azka Corbuzier tersebut rupanya mendapat respon. Secara tegas Kalina bahkan terlihat membela dirinya terkait kehadirannya di persidangan untuk mendampingi Vicky.

"@fansnaumi saya lbh baik diblg bodoh utk bs mendampingi beliau mba, dr pd harus menjudge org tanpa tau kebenarannya," jawab Kalina.

Sementara itu, beberapa netizen terlihat membela Kalina. Mereka bahkan meminta agar Kalina tidak terlalu mendengar perkataan orang terkait hubungannya dengan Vicky.

"Mantap mbk,jgn dgr kata org,karna hidup ini kita yg jlnin,bukan mereka," tulis rusdiumar20.

"Semoga mba kalina sm vicky bisa berjodoh . pertahankan cinta dn syng klu itu semua.membuat mba kalina bahagia . love to you and vicky," tulis yantianifaris461.