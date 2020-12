JAKARTA - Kalina Ocktaranny dan Vicky Prasetyo kini tengah menjalin hubungan asmara. Hubungan keduanya bahkan telah diketahui dan mendapat restu dari pihak keluarga serta anak-anak mereka.

Rasa cinta yang besar terhadap Vicky, membuat mantan istri Deddy Corbuzier tersebut rela berada disamping vokalis Kudeta Band tersebut, termasuk saat ia berada dalam masa sulit.

Seperti saat ini, kala Vicky harus menghadapi persoalan hukum bersama mantan istrinya, Angel Lelga di Pengadilan, Kalina diketahui tetap setia menemani pemilik nama asli Hendrianto tersebut.

"Bismillah utk persidangan hari ini sayang aku.. Insha Allah, aku akan temani kamu, support kamu, sampai semua masalah kamu dipengadilan selesai.. @vickyprasetyo777 #ViKa210221," tulis Kalina pada keterangan fotonya bersama Vicky.

Ketulusan cinta Kalina pada Vicky rupanya membuat salah satu netizen di media sosial salit dengan hal itu. Netizen tersebut bahkan mengaku kagum dengan ketulusan serta kesetiaan Kalina mendampingi Vicky menghadapi persoalan dalam hidupnya.

"Menemani dia dari titik terendah sekalipun, mbak @kalinaocktaranny bisa menerimanya itulah wujud dari ketulusan hati," tulis akun @izulmr.

"Kesempatan kedua akan mampu mengubah setiap orang menjadi lebih baik lagi, kita sadar bahwa kita tidak bisa menghindari kesalahan," sambungnya.

Postingan akun @izulmr tersebut sontak kembali diunggah ulang oleh Kalina di akun Instagram Storiesnya. Kalina bahkan memastikan bahwa ia akan selalu setia berada di samping Vicky Prasetyo dan mendampingi pria 36 tahun itu saat menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya.

"I'm gonna be right by his side.. No matter what @vickyprasetyo777," tegas Kalina.