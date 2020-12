JAKARTA - Jelang perilisan lagu It's Only Me, solois Kaleb J membeberkan cerita di balik penggarapan lagu tersebut. Dia mengaku, menggandeng duo musisi handal, Belanegara Abimanyu dan Abraham Edo yang tergabung dalam Passion Vibe untuk memproduseri lagu itu.

Kedua musisi itu, menurut dia, memberikan sentuhan R&B dalam lagu tersebut. Genre yang sangat mencerminkan karakter vokal sang penyanyi.

“Aku memang sangat suka genre R&B. Selain itu, tone suara aku tuh memang lebih pas di genre R&B. Jadi ya kayak ngeblend saja gitu sama musiknya,” ungkap Kaleb J dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Selasa (1/12/2020).

Lagu It's Only Me, menurut Kaleb J, tercipta berdasarkan pengalaman pribadinya mengalami cinta bertepuk sebelang tangan. Menariknya, tak seperti kebanyakan orang, dia memilih bertahan dengan hubungan tersebut karena cintanya yang tulus.

Kaleb J mengaku, menggarap membuat demo lagu It's Only Me pada 2019. Namun kemudian dia menyempurnakan single tersebut dengan memperbaiki lirik, musik, serta vokalnya. Lagu It's Only Me akan dirilis Kaleb J pada 4 Desember 2020. Sementara album EP miliknya akan diluncurkan ke pasaran pada tahun depan. Ia berharap karyanya tersebut bisa memberi warna baru di Industri musik Tanah Air dan digemari masyarakat.*