JAKARTA - Penyanyi Kaleb J akhirnya kembali merilis lagu, berjudul It's Only Me, yang menceritakan pengalaman pribadi Kaleb, yakni tentang kisah cinta satu sisi.

Kebanyakan orang mungkin akan memilih pergi ketika dihadapkan dengan hal ini. Namun, jebolan The Voice Indonesia ini justru tetap bertahan karena cintanya berangkat dari ketulusan dan kesungguhan hati.

Karena bersadasarkan pengalaman pribadi, Kaleb sudah menulis lagu It's Only Me sejak 2019. Kemudian diproduseri oleh Belanegara Abimanyu dan Edo Abraham.

Nuansa lagu yang dipilih adalah R&B. Selain untuk menambah angin segar di industri musik yang dikuasai pop, Kaleb juga merasa nyaman karena genre itu sesuai dengan warna suaranya.

"Aku pilih R&B karena memang dari dulu aku suka sih, terus juga tone suara aku tuh pas nya memang di R&B, jadinya kaya kawin aja gitu sama musiknya” ujar Kaleb, dikutip dari rilis yang diterima Okezone, Jumat (27/11/2020).

It's Only Me akan menjadi single pertama dari album EP Kaleb yang akan dirilis pada tahun 2021. Ia berharap, karyanya bisa sukses dinikmati para penikmat musik Tanah Air.

