JAKARTA - Nama Denny Caknan di 2020 seketika melambung tinggi. Lagu Kartonyono Medot Janji membawa Denny Caknan menjadi salah satu penyanyi dangdut/campursari top Tanah Air.

Kemampuan bernyanyi campursari yang dimilikinya berhasil membuat Denny meraih prestasi sebagai Penyanyi Dangdut Pria Paling di Hati di acara Anugerah Dangdut Indonesia. Tak hanya bernyanyi campursari, Denny Caknan juga dikenal sangat mahir dalam mencipta lagu.

Musikalitas yang dimiliki oleh Denny Caknan menjadikannya sebagai juri termuda di program talent search terbaru GTV : The Next Didi Kempot, sebuah ajang pencarian bakat menyanyi lagu campursari dan pop jawa.

Sebagai seorang juri, Denny Caknan akan menyeleksi ribuan talenta muda berbakat yang datang dari seluruh Indonesia. Bersama Inul Daratista, Via Vallen, Danang Pradana dan Nur Bayan, Denny Caknan siap berkolaborasi bersama menjadi juri.

Tidak hanya juri – juri dengan musikalitas tinggi, The Next Didi Kempot juga akan dipandu oleh host berpengalaman, Andhika Pratama dan Irfan Hakim, juga ditemani oleh Co – Host Sintya Marisca yang dikenal dengan joget ambyar-nya. Latar belakang yang unik serta pemilihan genre musik yang fokus pada jenis campursari yang sedang hits di kalangan millennials, talent search The Next Didi kempot akan menjadi tontonan yang sangat menarik.

Juri dengan jam terbang tinggi dalam menyeleksi talenta penyanyi di program talent search dikuasai oleh Diva Dangdut Inul Daratista. Denny Caknan yang mahir menciptakan lagu, Nur Bayan yang dikenal sebagai hitsmaker lagu pop jawa, Danang Pradana penyanyi yang jenius dalam mengaransemen dan berimprovisasi pada sebuah lagu, serta Via Vallen sebagai Ratu Pop Koplo, pastinya punya kriteria yang berbeda dalam menentukan talenta yang terbaik.

Keragaman ini akan menjadi konflik yang pantas dinikmati sebagai tayangan hiburan yang lengkap. Ada sensasi drama audisi, ada talenta penyanyi yang merdu melantunkan lagu campursari, ada host yang siap memandu acara dengan komentar yang segar ditemani Si Ratu Ambyar! Penasaran? 2 hari lagi, para calon bintang penerus Didi Kempot siap untuk segera beraksi!

Saksikan perjuangan para talenta muda penerus cita-cita sang legenda : The Next Didi Kempot, Mulai 2 Desember 2020, Setiap Rabu Jam 7 Malam di GTV.

Program The Next Didi Kempot juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com. #TheNextDidiKempotGTV #AmbyarBersinar #SobatAmbyar

