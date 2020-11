JAKARTA - Hari Senin menjadi salah satu waktu yang ditunggu para fans JKT48, karena pada hari tersebut merupakan jadwalnya live streaming JKT48 Battle Night yang bisa disaksikan gratis di RCTI+.

Banyak games seru antar 3 tim (Team J, Team KIII & Team T) yang ada di JKT48, di mana yang kalah akan mendapatkan hukuman yang sudah dipilih oleh para fans selama acara tersebut berlangsung.

“Aku pernah dapet hukuman makan jus ikan. Tapi yang paling hits itu, belalang goreng”, ungkap Beby JKT48 menceritakan salah satu hukuman yang pernah ada di JKT48 Battle Night.

Keseruan tersebut terjadi setiap Senin jam 7 malam di JKT48 Battle Night, yang menjadi program regular JKT48 di RCTI+ untuk tetap memberikan hiburan kepada para fans di masa pandemi seperti ini.

Semenjak awal tahun, JKT48 dan RCTI+ telah bekerja sama untuk menghadirkan program-program live streaming agar bisa disaksikan para fans yang tidak hanya berada di sekitar Jakarta, namun bagi para fans JKT48 di seluruh Indonesia.

Valencia Tanoesoedibjo selaku Co-Managing Director RCTI+ menerangkan “RCTI+ sebagai platform live streaming akan terus berkembang menyasar berbagai macam audience tidak terkecuali JKT48 dan fansnya. Kerjasama antara RCTI+ dan JKT48 diharapkan menjadi jawaban untuk para fans yang ingin tetap terhubung dengan idolnya sekaligus menjadikan RCTI+ sebagai aplikasi untuk semua kalangan”.

Beberapa program hasil kerja sama antara JKT48 dan RCTI+ antara lain ada Live Chat Plus, JKT48 Back to The Theater yang menjadi ajang comeback Theater JKT48 setelah ditutup sementara karena pandemi, sampai penampilan spesial JKT48 di acara HUT RCTI+ yang pertama.

Ada pula program charity hingga program spesial Lebaran yang juga dihadiri para ex-member seperti Melody dan Haruka.

“RCTI+ itu memang membantu banget karena kita sekarang tidak bisa bertemu secara langsung dan hanya bisa melalui event live streaming secara online”, jelas Beby JKT48 menggambarkan bagaimana peran RCTI+ bagi JKT48 saat ini.

Nantinya akan ada program spesial bersama JKT48 dalam rangka merayakan HUT JKT48 yang ke-9. “Dalam waktu dekat JKT48 juga akan merayakan HUT yang ke-9 kan? Nantikan program spesialnya juga ya barsama RCTI+”, jelas Valencia.

“Semuanya, jangan lupa ya saksikan program-program JKT48 di RCTI+, karena semuanya seru-seru dan menarik!” ajak Beby JKT48 & Gaby JKT48.

