SEOUL - Setelah menjadi nominator Grammy Awards 2021, kini BTS membukukan sejarah baru dalam karier bermusik mereka. Grup asuhan Big Hit Entertainment itu kembali mendominasi chart Billboard 200 untuk kelima kalinya lewat album ‘BE’.

Mengutip Soompi, Senin (30/11/2020), album ‘BE’ terjual sebanyak 242.000 unit setara album selama sepekan terakhir. Dari data itu, 177.000 di antaranya merupakan penjualan fisik album tersebut.

Sisanya, datang dari 35.000 unit album setara lagu (TEA) dan 30.000 streaming setara album (SEA). Sementara album itu sudah membukukan 48,56 juta streaming audio on-demand di minggu pertama perilisannya.

Data itu diumumkan Billboard pada 29 November 2020. Dengan capaian tersebut, maka BTS menjadi grup K-Pop pertama yang berhasil mendaratkan dua albumnya di puncak Billboard 200 sepanjang tahun ini.

Selain itu, RM cs juga tercatat sebagai artis kedua yang berhasil melambungkan dua albumnya di chart tersebut, setelah rapper asal Amerika Serikat, YoungBoy Never Broke Again.

Sebagai tambahan, ‘BE’ merupakan album kelima BTS yang berhasil menduduki peringkat pertama Billboard 200. Sehingga, mereka menjadi satu-satunya artis Korea yang mendominasi chart tersebut dengan lima album berbeda.

Dimulai dari ‘Love Yourself: Tear’ pada Juni 2018, dilanjutkan ‘Love Yourself: Answer’, ‘Map of the Soul: Persona, dan terakhir, ‘Map of the Soul: 7’. Semua itu dibukukan BTS hanya dalam waktu 2 tahun 6 bulan.

Musisi pertama lain yang membukukan rekor serupa adalah The Beatles. Band asal Liverpool, Inggris itu menempatkan lima albumnya di puncak Billboard 200 sepanjang 20 Juli 1966 hingga 28 Desember 1968.

Namun hingga kini, The Beatles masih menjadi musisi dengan waktu tercepat menempatkan lima albumnya di Billboard 200. John Lenon cs hanya membutuhkan waktu 1 tahun 5 bulan (15 Februari 1964-10 Juli 1965) untuk mencatatkan rekor tersebut.*

