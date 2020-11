JAKARTA - Bagi pecinta Drama Korea (drakor), kabar baik datang dari aplikasi RCTI+. RCTI+ kembali menambahkan satu lagi judul drama Korea berjudul W: Two World yang bisa disaksikan secara lengkap dan gratis mulai Jum’at, 27 November 2020.

Drama bergenre Romance-Fantasy ini rilis di Korea pada tahun 2016 lalu dan diperankan oleh Lee Jong-Suk sebagai pemeran utama pria dan Han Hyo-Joo sebagai lawan mainnya.

Valencia Tanoesoedibjo, Co-Managing Director RCTI+ menyampaikan, “Senang sekali karena RCTI+ kembali menambahkan satu judul drakor lagi dari tahun yang lebih baru sebagai variasi tontonan para fans drakor”.

Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 11 judul drama Korea yang bisa viewers tonton secara gratis di RCTI+. Mulai dari judul legendaris seperti Full House, Dream High atau Boys Over Flowers hingga drakor fenomenal yang rilis awal tahun ini, The World of The Married juga bisa ditonton secara gratis di RCTI+.

“Drakor memang sedang menjadi trend dikalangan penonton streaming belakangan ini. Menambahkan drama Korea di library RCTI+ yang dapat disaksikan secara gratis, tentunya diharapkan membuat para viewers menjadikan RCTI+ sebagai platform menonton tayangan favorit mereka,” tambah Valencia. Valencia juga sedikit membocorkan beberapa judul drakor yang akan segera masuk di RCTI+, “Yang paling dekat ada Moon Embracing the Sun dan She Was Pretty”. Nonton Drakor Gratis No Ribet yang menjadi tema RCTI+ dalam melakukan promo drakor-nya tentunya menjadi daya tarik tersendiri untuk para fans. Untuk dapat menyaksikan drama terbaru W: Two Worlds, viewers cukup mengakses link berikut ini.