JAKARTA - Program pencarian bakat The Next Didi Kempot mendapuk Sintya Marisca sebagai co-host ajang tersebut. Dengan begitu, dia melengkapi dua host ajang itu, Andhika Pratama dan Irfan Hakim.

Penunjukan Sintya bukan tanpa alasan kuat. Dengan gelar Ratu Ambyar, dia dikenal dekat dengan mendiang Didi Kempot, bahkan kerap tampil satu panggung. Hal inilah yang membuatnya dikenal oleh penggemar Didi Kempot.

GTV memperkenalkan Sintya sebagai co-host The Next Didi Kempot lewat akun TikTok resmi @officialgtvid, pada 25 November 2020. Dia mengajak para pencinta musik campursari untuk joget bareng dalam ajang tersebut.

“Siapkan goyangan! Kita akan joged cendol dawet bareng dengan penuh semangat,” ujarnya dalam video itu.

Selain penambahan host, ajang The Next Didi Kempot juga diisi oleh lima juri dengan pengalaman dan latar belakang unik. Mereka adalah Inul Daratista, Via Vallen, Danang Pradana, Denny Caknan, dan si hitmaker Nur Bayan.

Pedangdut Inul Daratista dikenal memiliki jam terbang tinggi dalam menyeleksi talenta baru, sementara Denny Caknan mahir menciptakan lagu. Sementara Nur Bayan dikenal sebagai hitmaker lagu Pop Jawa. Di lain pihak, Danang Pradana merupakan pedangdut dengan kemampuan mumpuni dalam mengaransemen dan mengimprovisasi sebuah lagu. Pengalaman si Ratu Pop Koplo Via Vallen akan menentukan talenta terbaik dari ajang tersebut. Ajang The Next Didi Kempot akan menyajikan hiburan lengkap yang mengawinkan sensasi drama audisi dengan pencarian talenta penyanyi baru bersuara merdu. Saksikan perjuangan para talenta muda penerus cita-cita sang legenda, The Next Didi Kempot, mulai 2 Desember 2020. GTV akan menayangkan program itu setiap hari Rabu, pukul 19.00 WIB. Tak hanya lewat layar kaca, Anda pencinta musik campursari juga bisa menyaksikan program ini lewat aplikasi RCTI+ atau mengakses www.rctiplus.com.