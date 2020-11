JAKARTA - Hampir 9 bulan ‘terkurung’ di rumah akibat pandemi COVID-19, membuat Marshanda merindukan traveling. Untuk mengobati rasa rindu itu, dia mengunggah sederet foto saat berlibur di berbagai negara, seperti Australia, Jepang, hingga Yunani.

Namun dari delapan foto tersebut, potret saat dia berlibur di Sydney, Australia adalah yang paling mencuri perhatian warganet. Dalam foto itu, ibu satu anak tersebut berpose di tepi pantai di Sydney, Australia.

Marshanda tampak mengenakan bikini two piece berwarna putih coklat lengkap dengan kacamata hitam. Namun, warganet justru fokus pada stretch mark yang menghiasi perut bawah sang aktris.

Melihat perut tak mulus Marshanda tersebut, beberapa netizen pun tampak melontarkan komentar miring. “Perutnya, ada lukisan,” kata pemilik akun Instagram @ri***mardian00.

Akun @mutiaramel***10 mengungkapkan, “Kirain artis enggak punya stretch mark. Ternyata sama saja ya dengan masyarakat biasa.” Sementara akun @alpukat_****_melon_****_4 mengungkapkan, “Pas hamil, sering digaruk tuh perutnya.”

Di tengah nyinyiran netizen, sebagian pengguna Instagram justru memuji stretch mark yang ada di perut Marshanda tersebut. Mereka menilai, keberadaan guratan tipis itu tak mengurangi kecantikan aktris 31 tahun tersebut.

“Foto di slide pertama banyak stretch mark. But it’s oke, (you are) so beautiful,” komentar akun @damel****_2710. Sementara @*****_momoidea memuji sang aktris dengan menuliskan, “Senang melihat perutnya. Itu bukti nyata, dia seorang Ibu.”

Hingga berita ini diturunkan, foto Marshanda berbikini tersebut sudah disukai lebih dari 174.000 akun Instagram dan mendapat lebih 2.990 komentar.*

