SEOUL - Netflix telah menghentikan produksi serial drama All of Us Are setelah dinyatakan bahwa terdapat staf yang positif virus corona.

Sebelumnya, pihak studio telah mengonfirmasi perihal orang yang positif, setelah kasus dikonfirmasi, semua karyawan produksi melakukan tes dan mengungkapkan terdapat pula anggotanya yang positif virus corona.

Mengutip dari Allkpop, Jumat (27/11/2020) tim produksi dari serial drama tersebut mengumumkan bahwa penangguhan akan dilakukan selama dua minggu atau 14 hari, mengingat sejalan dengan protokol karantina.

All of Us Are Dead akan digarap oleh sutradara Lee Jae Kyoo berdasarkan pada webtoon populer Now at Our School karya Joo Dong Geun.

Serial ini berkisah tentang sekelompok siswa yang harus berhadapan dengan invasi zombie di sekolah mereka.

Serial All of Us Are Dead dijadwalkan akan tayang pada awal 2021, dengan dibintangi oleh Yoon Chan Young, Park Ji Hoo, Ahn Ji Ho, Kim Byung Chul, Lee Kyu Hyung, dan Kim Ji Soo.

(edh)