JAKARTA - Film bertemakan zombie mempunyai daya tarik tersendiri. Film ini juga cukup banyak mengundang ketertarikan penggemar yang tidak sedikit. Banyak film action bertema zombie yang sudah tak terhitung judulnya.

Berikut adalah 5 rekomendasi film zombie terbaik yang seru dan menegangkan dari rottentomatoes dengan peringkat tertinggi:

1. Train To Busan (Busanhaeng)





Train To Busan merupakan film hasil garapan dari sutradara Yeon Sang Ho yang rilis pada tahun 2016. Film ini dibintangi oleh Gong Yoo, Kim Su An, Jung Yu Mi, Ma Dong Seok, Ahn So Hee, Choi Woo Shik, dan Kim Eui Sung.

Film ini menceritakan tentang kisah misteri munculnya manusia yang bertingkah seperti zombie akibat terinfeksi kebocoran di pertambangan nuklir.

2. Zombieland





Zombieland merupakan film yang diarahkan oleh Ruben Fleischer dan naskah cerita yang ditulis oleh Paul Wernick dan Rhett Reese. Film yang rilis tahun 2009 ini dibintangi oleh Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin, Amber Heard, Mike White, dan Bill Murray.

Film yang bercerita tentang wabah sapi gila yang menyebabkan banyak warga Amerika berubah menjadi zombie.

3. One Cut Of The Dead

One Cut Of The Dead merupakan film yang disutradarai oleh Shinichiro Ueda yang dibintangi oleh Takayuki Hamatsu, Yuzuki Akiyama, dan Harumi Shuhama. Film ini menceritakan sekelompok kru film yang sedang membuat film zombie di sebuah gedung tua. Gedung ini bukanlah gedung biasa, konon katanya gedung ini sering digunakan militer Jepang melakukan percobaan membangkitkan mayat hidup. Ketika kru film tersebut merekam video, ternyata zombie sungguhan datang, mereka meneror aktor yang ada di gedung tersebut. 4. World War Z

World War Z merupakan film yang disutradarai oleh Marc Forster dengan skenario film ditulis oleh Matthew Michael Carnahan dan diangkat dari sebuah novel berjudul sama karya Max Brooks tahun 2006. Film yang dibintangi oleh Brad Pitt, Mireille Enos, James Badge Dale, dan Matthew Fox dirilis pada tahun 2013. 5. Warm Bodies

Film supernatural komedi romantis tentang zombie yang disutradarai oleh Jonathan Levine dan diproduseri oleh David Hoberman, Todd Lieberman, dan Bruna Papandrea. Naskah film ini ditulis oleh Jonathan Levin berdasarkan novel judul serupa karya Isaac Marion. Film yang rilis di Amerika Serikat pada tahun 2013 ini dibintangi oleh Nicholas Hoult, Teresa Palmer, Rob Corddry, Dave Franco, Analeigh Tipton, Cory Hardrict, dan John Malkovich.