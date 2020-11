SEOUL - Popularitas BLACKPINK memang tak terbantahkan lagi. Grup asuhan YG Entertainment ini kembali buat rekor baru dalam jumlah penonton Youtube dari hits mereka tahun 2018.

Mengutip dari Soompi, Senin (23/11/2020), musik video "DDU-DU DDU-DU" telah melampaui 1,4 miliar penayangan di YouTube pada 23 November sekitar pukul 3:32 pagi KST, menjadikannya video musik grup K-pop pertama yang pernah mencapai prestasi tersebut.

Musik Video yang dirilis pada 15 Juni 2018 pukul 6 sore KST, ini menandakan BLACKPINK dapat mencapai angka 1.4 miliar dalam waktu dua tahun, lima bulan, tujuh hari, dan sembilan jam.

Lagu yang menjadi single utama untuk mini album Square Up ini jadi MV kedua setelah MV "Gangnam Style" milik PSY dengan 3.8 miliar, menjadi satu-satunya video musik Korea yang memiliki tonggak sejarah di YouTube.

Sebelumnya pada 19 November lalu BLACKPINK sudah memecahkan rekor baru mereka dengan “How You Like That” untuk mencapai angka 650 Juta penonton tercepat dalam waktu empat bulan, dua puluh empat hari, dan satu jam yang sebelumnya dipegang oleh musik video "Kill This Love".

