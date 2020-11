SEOUL - Lee Do Hyun sukses memerankan karakter Go Woo Young atau Hong Dae Young muda di 18 Again. Ini adalah drama pertama Lee Do Hyun sebagai pemeran utama.

"Karena ini adalah peran utama pertamaku, aku bekerja keras menganalisis skenario dan karakter serta aktingku. Aku sangat bangga pada drama ini," kata Lee Do Hyun seperti dilansir Soompi, Minggu (22/11/2020).

Terlepas dari hal tersebut, 18 Again memiliki arti penting bagi Lee Do Hyun. Drama ini memberinya pelajaran untuk lebih berani menunjukkan dan mengutarakan cinta kepada orangtua, terutama ayahnya.

"Selama syuting drama ini, aku terus memikirkan soal ayahku. Akhirnya aku berusaha untuk menjadi anak yang lebih penuh kasih sayang. Kupikir drama ini berhasil mematahkan stereotype hubungan ayah dan anak," tuturnya.

Ditanya soal adegan favoritnya di 18 Again, Lee Do Hyun menyebut part yang juga berhubungan dengan Hong Dae Young muda dan sang ayah.

"Adegan favoritku adalah saat aku mengungkapkan pada ayahku bahwa aku adalah Hong Dae Young, di tengah pertandingan basket. Dan kami berhasil menyelesaikan kesalahpahaman yang kami pikul sampai detik itu," pungkasnya.

