SEOUL - Aktor pendatang baru yang sedang meroket namanya, Lee Do Hyun banjir pujian terkait aktingnya di drama 18 Again. Di sini, ia menampilkan kemampuan akting yang solid sebagai versi remaja dari karakter utama, Hong Dae Young (Yoon Sang Hyun ) dengan nama alias Go Woo Young.

Dikutip Soompi, Selasa (20/10/2020), banjir pujian atas kemampuan aktingnya, Lee Do Hyun mengaku hal ini menjadi suntikan semangat yang begitu besar bagi dirinya sebagai seorang aktor. “Mendengar banyak pujian tersebut, menjadi dorongan kekuatan besar bagi saya. Saya sangat bersyukur,” kata Lee Do Hyun.

Dari sekian banyak pujian yang dialamatkan kepadanya, aktor yang melejit berkat membintangi Hotel Del Luna tersebut mengaku paling bahagia ketika mendengar penonton bisa melihat sosok aktor Yoon Sang Hyun (yang berperan sebagai Hong Dae Young versi dewasa) dalam dirinya.

“Yoon Sang Hyun dan sutradara memberiku banyak bantuan ketika pembacaan skenario, dan aku merasa aku harus memenuhi ekspektasi itu. Aku bahagia karena merasa para penonton mengakui kerja kerasku,” tutup Lee Do Hyun.

Tayang di stasiun televisi kabel JTBC, 18 Again hadir sebagai drama yang mengisi slot tayang setiap Senin dan Selasa pukul 21:30 waktu Korea.

