JAKARTA - Maia Estianty punya kebiasaan membawa pacar putra-putranya liburan bersama. Kali ini, ia mengajak kekasih Dul Jaelani, Tissa Biani berwisata.

Dari unggahan Instagramnya diketahui bahwa Maia memboyong keluarganya plus Tissa ke Bali. Menurut penjelasan Maia, ini adalah pertama kalinya ia dan keluarga pergi liburan sejak pandemi menyerang.

Baca Juga:

- Sebulan Pacaran, Dul Jaelani Ungkap Sifat Tissa Biani yang Luluhkan Hatinya

- Kerap Disebut Cucu Kakek Sugiono, Carollyne Dewi Balas Lewat Karya

Maia membagikan foto kebersamaan mereka di jet pribadi milik sang suami, Irwan Mussry. Tak hanya Tissa dan Dul, ada juga Al Ghazali bersama kekasihnya, Alyssa Daguise.

"Pecah telor juga, akhirnya Mas Irwan berani terbang ninggalin Jakarta, setelah sekian lama Covid. Plus akhirnya nyonya @tissabiani pertama kali liburan ama keluarga Mussry. Welcome to the family, Tissa," tulis Maia akhir pekan lalu.

Namun sayang, putra keduanya, El Rumi tidak dapat ikut berlibur bersama. Seperti diketahui, El kini tengah melanjutkan studinya di London, Inggris. "Sayang nggak ada @elelrumi, hiks," pungkasnya.

(LID)