LOS ANGELES - Drama kandasnya pertunangan antara penyanyi Demi Lovato dengan aktor opera sabun Max Ehrich masih terus berlanjut.

Jumat pagi, Max diketahui melakukan tayangan siaran langsung di akun Instagram pribadinya. Dalam tayangan itu, Max mengaku kisah cintanya ini sebagai pengalaman yang paling aneh yang ia alami. Kepada publik, sebelumnya pria 29 tahun tersebut mengaku mengetahui kabar putusnya ia dan Demi dari pemberitaan media.

“Ini adalah hal paling gila. Ini adalah pengalaman paling aneh, yang aku harap tidak satu orang pun harus mengalaminya. Sebab tidak satu pun orang yang pantas untuk merasakan hal seperti ini,” ujar Max, seperti dikutip Just Jared, Jumat (2/10/2020).

Selanjutnya Max sempat membahasn hubungan asmara diva muda, Ariana Grande dengan sang mantan tunangan, Pete Davidson.

“Pete Davidson tidak pantas untuk merasakan ini. Kalian pikir ia menulis pesan itu ke Mac Miller? Ha, buka matamu, itu tindakan publikasi yang sudah dikalkulasikan. Tim PR ku akan membenciku karena bicara seperti ini,” tambahnya.

Terakhir, sebelum mengakhiri siaran langsungnya, Max dengan tegas menyebut dirinya dimanfaatkan oleh Demi. Dengan nada sarkas, ia mendoakan kesuksesan lagu yang baru saja dirilis Demi, Still Have Me.

“Aku benar-benar jatuh cinta, seluruh dunia harus tahu itu. Aku kira telah betul-betul menemukan orang yang tepat, sekarang aku mengetahui kalau aku dimanfaatkan. Tapi ku harap lagu itu hits jadi nomor satu. Jika itu yang seseorang inginkan di dunia penuh materi ini, tuh silahkan kamu miliki. Aku harap ini bisa membuatmu bahagia. Kamu baru saja kehilangan seseorang yang mencintai kamu sepenuhnya,” tutup Max.

(edh)