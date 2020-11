SEOUL - Dynamite masih menjadi favorit publik Korea. Dua bulan lebih sejak rilis, lagu teranyar BTS itu masih memuncaki Gaon Chart kategori digital singles edisi 1-7 November 2020.

Melansir laman Gaon, Sabtu (14/11/2020), BTS memuncaki tangga lagu Korea tersebut dengan 33,337,731 poin. Mereka unggul hampir 3 juta poin dari posisi runner-up yang dihuni Lovesick Girls dari BLACKPINK.

Dibandingkan pekan lalu, sejatinya tak ada perubahan penghuni top 5 Gaon Chart kategori digital single. Selain BTS dan BLACKPINK, tiga posisi lain masih diduduki Lim Chang Jung, Sandeul, dan Refund Sisters.

Perbedaan hanya ada di posisi mereka. Lim Chang Jung yang minggu lalu di posisi 4, kini naik satu peringkat. Sementara Refund Sisters turun 2 tangga, dan Sandeul tetap menjadi juru kunci lima besar.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 1-7 Oktober 2020:

1. BTS - "Dynamite" - 33,337,731 Points

2. BLACKPINK - "Lovesick Girls" - 30,160,937 Points

3. Lim Chang Jung - "Love Should Not Be Harsh On You" - 29,343,235 Points

4. Refund Sisters - "DON'T TOUCH ME" - 27,853,986 Points

5. Sandeul - "Slightly Tipsy" - 24,461,791 Points

6. Jang Bum Joon - "Can't Sleep" - 23,988,339 Points

7. Lim Young Woong - "HERO" - 21,969,540 Points

8. BTS, Jawsh685, Jason Derulo - "Savage Love (Laxed Siren Beat BTS Remix)" - 19,332,565 Points

9. MAMAMOO - "Dingga" - 19,258,432 Points

10. TWICE - "I CAN'T STOP ME" - 18,660,830 Points

